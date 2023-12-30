أبرز شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024 بالتزامن مع فتح باب التسجيل “أعرف التفاصيل كلها”

هناك أشخاص كثيرة تبحث عن شروط مسابقة 30 الف معلم 2024، حيث إن هذه الشروط تكون من أبرز الشروط التي يريد الأشخاص التعرف عليها لكي يستطيع التقديم على تلك المسابقة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق رقم الشروط اللازمة للتقديم.

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024

للتقديم على تلك المسابقة شروط، منها:

لابد ان يكون الشخص مصر الجنسية.

لابد ان يكون الشخص متمتع بحسن السمع والسلوك.

لا بد من عدم فصل الشخص من الخدمة.

لابد من النجاح في الكشف الطبي.

كذلك انه لابد ان يكون الشخص قد اجتاز تحليل المخدرات.

لابد أن يكون الشخص قد اجتاز الامتحانات المقررة الخاصة بالعمل بالوظيفه.

لابد أن يكون التقدير العام للمواطن مقبول فيما فوق.

كذلك أنه ينبغي ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة وعلى أن يكون هذا من بداية التاريخ المتعلق بنشر تفاصيل الإعلان.

الأوراق اللازمة للتقديم على مسابقة 30 الف معلم

كما نعلم ان صندوق الاسكان الاجتماعي قد أوضح أنه هناك سلسلة من الوثائق والمستندات التي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع المواطنين الذين يريدون أن يحصلوا على وظيفة من جانب وزاره التربيه والتعليم والتسجيل في المسابقة الخاصة ب 30 الف معلم، وتجدر الإشارة تبقى انه من الممكن التقديم عند توفر المستندات الآتية: