هتاخدها متشطبة وعلى الفتاح لو حققت شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي!! أعرفها حالًا

يقوم عدد هائل ولا حصر له من الأشخاص بالبحث مرارا وتكرارا حول الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن شقق الاسكان وكذلك يتم البحث كثيرا، من جانب الأشخاص حول كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الشقق والشروط الخاصة بالحصول عليها ايضا، لهذا السبب سوف نقوم بإرفاق جميع التفاصيل المتعلقة بها فيما يلي في السطور القليلة القادمة.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

لابد ان يكون الشخص الذي يريد أن يحصل على شقة سكنية من جانب وزارة الإسكان عند تتوفر فيه الشروط المقبلة:

ينبغي أن يكون الشخص مصري الجنسية.

كذلك أنه لابد أن يكون سن المواطن الراغب في تلقي شقة سكنية من جانب وزارة الإسكان بين حوالي 21 سنة وكذلك 50 عام.

هذا بجانب أنه لابد من ضرورة وجود دليل مضمون.

الإقامة بالمحافظة التي تقوم بتوفير الشقة السكنية التي يريد الشخص أن يسجل ويحصل عليها.

عدم تلقي الشخص وحدة سكنية قبل ذلك من وزارة الإسكان.

الإقامة بشكل دائم في مصر.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يستطيع الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على شقق الاسكان ان يقوموا بالاستعلام عن حالة طلبهم بمنتهى السهولة وهذا عن طريق اتباعهم سلسلة خطوات بسيطة قد بينتها وزاره الاسكان فمن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات جاءت لتكون كالاتي: