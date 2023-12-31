“HERE” أسعار سلع التموين شهر يناير 2024 بعد زيادة نصيب الفرد !! .. أعرف التفاصيل

وزارة التموين على استعداد تام لكي تقوم بصرف مختلف السلع التموينية لكل أصحاب البطاقات التموينية وذلك لشهر يناير القادم على حسب الحصص المتعلقة بهم المحددة من جانبها، وذلك تبعا لعدد الاشخاص بالبطاقة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الاسعار التي تتعلق بالسلع التموينية للشهر القادم من يناير 2024.

أسعار سلع التموين شهر يناير 2024

هناك مصادر بوزارة التموين قامت بالتأكيد على أن الأسعار التي تتعلق بالسلع التموينية الخاصة بشهر يناير القادم 2024، سوف تكون نفس الأسعار التي تتعلق بالشهر التي مضت المصروفة لمختلف البطاقات التموينية بغير أن يكون هناك إجراء آخر بزيادة او نقصان هذه السلع وهذا معناه أن كل السلع الأسعار الخاصة بها ستكون ثابتة بالتحديد السلعة المحورية، من السكر وأيضا الزيت والأرز، وغيرها من السلع الاخرى.

اسعار سلع التموين

وزارة التموين أخذت قرار بمواكبة الأسعار الخاصة بالسلع التموينية لشهر يناير لتكون كشهر ديسمبر الجاري، ومن الجدير بذكر أن صرف المقررات التي تتعلق بالشهر الجديد تم البدء في صرفها من الساعة 9:00 صباحا وتقدر اشاره بان الوزارة قالت إن نصيب الفرد يكون 50 جنيها فقط، ليأخذ زجاجة من الزيت والتي تقدر بحوالي 800 مللي على أن يتم صرف كيلو سكر واحد وتكون البطاقة الحد الاقصى بها للسكر 6 كيلو جرام في حين ان الزيت الحد الاقصى للبطاقة أربع زجاجات وتجدر الاشارة ايضا ان اسعار السلع الغذائية الاخرى قد جاءت لتكون كما يلي: