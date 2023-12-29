رابط تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “من هنـــا” الوجبة الأخيرة بالعراق

يتم البحث الآن في هذه الفترة الجارية عن كل ما يتعلق بالأسماء التي تم شمولها في برنامج رعاية الاجتماعية من جانب عدد لا حصر له من الأشخاص في دولة العراق، وتجدر الاشارة بأن هناك اشخاص قد تقدموا لتلقى هذا الدعم من هذا البرنامج يريدون أن يتعرفوا على حالة طلبهم، وفيما بعد سوف نرفق تفاصيل الاستعلام الخاصة بالأسماء التي تم قبولها في البرنامج.

رابط تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بينت وزارة العمل العراقية أنه يمكن للأشخاص الذين يريدون الاطلاع على الأسماء المقبولة بالبرنامج أن يستعملوا عنها بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية عن طريق النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية قم بزيارة منصة مظلتي.

الخطوة الثالثة النقر على زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الرابعة انتقاء الوجبة.

الخطوة الخامسة النقر على تحميل الكشوفات.

شروط الحصول على رعاية الاجتماعية

بينت وزارة العمل العراقية ان هناك سلسلة من الشروط اللازمة التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم سوف يحصل على دعم ورعاية الاجتماعية العراق وفيما يلي أبرز هذه الشروط: