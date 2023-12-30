“راتب شهري 8000 جنية + سكن مجاني” خطوات التقديم على وظائف السكك الحديد مصر 2024

هيئه السكك الحديدية قامت بالكشف عن المعايير وايضا الضوابط والشروط التي تتعلق بالتسجيل مسابقة هيئة السكة الحديد، إن إنها قامت بالإعلان عن ما يقرب من حوالي ثلاث وظائف خالية بها لكي يتم العمل بقطرات ثلج والتي سوف يتم تشغيلها مع بداية الشهر القادم وخط سيرها يكون من الإسكندرية إلى القاهرة، وفيما يلي سوف نرفق لكم الشروط اللازمة للتقديم وايضا الخطوات الخاصة بالتقديم.

خطوات التقديم على وظائف السكك الحديد مصر

توجد سلسلة من الخطوات التي ينبغي أن يتم السير عليها حتى يتم التقديم على تلك الوظائف، ومن ضمن هذه الخطوات جميع ما يلي:

لابد من الانتقال إلى المبنى الخاص بإدارة الموارد البشرية الخاصة بالسكة الحديد.

بعد ذلك لابد من سحب الاستمارة الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف.

لا بد من ملء كافة البيانات اللازمة التي توجد بالاستمارة وتقديم المستندات اللازمة أيضا لا بد من اجتياز المقابلة الشخصية.

كذلك أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك النتيجة الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف من خلال البوابة الخاصة بالوظائف الحكومية.

شروط التقديم على مسابقة هيئة السكة الحديد

بينت هيئة السكة الحديد أن هناك سلسلة من الوظائف الشاغرة بها ولكن ينبغي أن يتم تواجد سلسلة من الشروط والضوابط التي ينبغي أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على هذه الوظائف، ومن ضمن هذه الشروط جميع ما يلي: