أخبار مصر
شوف نصيبك بقى كام .. قائمة أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024 + نصيب الفرد علي بطاقة التموين
قائمة أسعار السلع التموينية شهر يناير
تم الإعلان من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديد أسعار السلع التموينية المدعمة التي ستكون متاحة لأصحاب بطاقات التموين ابتداءً من الاثنين القادم، هذه الخطوة تأتي لتأكيد على ضرورة الالتزام بتلك الأسعار في محال بيع المواد التموينية.
قائمة أسعار السلع التموينية شهر يناير 2024
- سكر معبأ (1 كيلو) – حوالي 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي) – حوالي 30 جنيه.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك (1 كيلو) – حوالي 18.00 جنيه.
- مكرونة (800 جم) – حوالي 13.00 جنيه.
- مكرونة (400 جم) – حوالي 6.5 جنيه.
- لبن جاف (125 جم) – حوالي 25.5 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف (140 جرام) – حوالي 3.75 جنيه.
- مربى أنواع (350 جرام) – حوالي 16 جنيه.
- تونة مفتتة وزن (140 جرام) – حوالي 18 جنيه.
- جبنة تتراباك (125 جرام) – حوالي 4.5 جنيه.
- صلصة (300 جم) – حوالي 8 جنيه.
- شاي ناعم (40 جم) – حوالي 5 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع – حوالي 3.75 جنيه.
- صابون غسيل (125 جم) – حوالي 3 جنيه.
- صابون تواليت (125 جم) – حوالي 7.50 جنيه.
نصيب الفرد في التموين
تم الإعلان بواسطة الدكتور علي المصيلحي عن نصيب الفرد في التموين، حيث يشمل الصرف على بطاقة التموين ما يلي:
- صرف زجاجة زيت بحجم 800 مل لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات زيت.
- صرف كيلو سكر لكل فرد وفق احتياجاته بحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
- وأوضحت وزارة التموين أن الصرف يتم لحملة البطاقات التموينية بمقدار نقاط الخبز المتوافرة على البطاقة، حيث يُمنح 10 قروش للأسرة عن كل رغيف غير مستخدم على البطاقة.
- يُمكن استبدال النقاط بسلع متوفرة لدى المنافذ التموينية.
- وستستمر منافذ بقالة التموين في الصرف منذ بداية الشهر وحتى اكتمال التوزيع لجميع حملة البطاقات التموينية التي تبلغ عددها 23 مليون بطاقة.