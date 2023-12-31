مبروك مبروك مليون مبروك “نزلت مع المعاشات” الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024

يريد العديد من الاشخاص ان يتعرفوا على الطريقة التي من الممكن بواسطتها أن يتعلموا عن العلاوات الخمسة بواسطة الرقم القومي، فمن الجديد بالذكر أن تلك الخدمة يقوم بتوفيرها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف على جميع التفاصيل التي تتعلق بالعلاوات الخمس.

الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

صار من السهل أن يستعلم المواطنين عن العلاوات الخمس بكل سهولة ويسر فمن الممكن لك من خلال موقع هيئة التأمينات أن تستعلم عن تلك العلاوات بكل سهولة ويسر، فقط عليك ان تتبع الخطوات التالية:

انتقل لموقع الهيئة من هنا.

اذهب لقسم الاستعلامات.

ادخل رقم التأمين المتعلق بك.

انقر على زر استعلام.

اماكن صرف العلاوات الخمسة

هناك سلسلة من الأماكن التي يمكنك أن تصرف تلك العلاوات من خلالها ومن ضمنها ما يلي:

مكتب البريد المصري.

كذلك يمكن الصرف من خلال كارت ميزة.

ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الاماكن الاخرى.

موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية

يتم التساؤل بصورة مستمرة عن هذا الموعد المحدد لصرف تلك العلاوات الخمس، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد بينت أنه سيتم الصرف في هذا الشهر الحالي شهر ديسمبر، على أن يكون ذلك لثاني دفعة، ومن المعروف أنه قد تم نزول أول دفعة في شهر سبتمبر الذي مضى، في حين انه سيتم صرف ثالث دفعة في شهر مارس المقبل، وتجدر الإشارة بأن كل المواطنين يريدون الحصول عليها بفارغ الصبر، بالتحديد عقب ارتفاع الأسعار في البلاد.