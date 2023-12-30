هذه هي أبرز شروط تسوية المعاش 2024 في مصر !! .. أعرف التفاصيل كلها وقدم على معاش مبكر

يتم البحث بصورة مستمرة من جانب كثير من الأشخاص عن شروط تسوية المعاش فكما نعلم ان جمال عوض رئيس هيئة التأمينات بين أنه سوف يتم زيادة المعاشات بالشهر القادم من يناير 2024.

شروط تسوية المعاش 2024

هناك العديد من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن كل الشروط التي تتعلق بتسوية المعاش للعام 2024 ومن الجديد بالذكر ان هناك سلسلة من الشروط اللازمه لكي يتم تسوية المعاش من ضمنها ما يلي:

ان يكون قد نشأ إصابة في العمل أي عجز أو أي وفاة فإن المعاش يتم تسويته بمعدل 80% من الراتب الذي تم النص عليها بالمادة رقم الثانيه والعشرون من ذلك القانون.

كذلك أن ذلك المعاش يرتفع بمعدل 1% كل عام إلى أن يبلغ المؤمن عليه عمر الشيخوخة.

موعد صرف معاشات يناير 2024

في الحقيقة أنه من المفترض أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالشروع في صرف هذه المعاشات لكل المستحقين بالاضافة الى الزيادة الجديدة معه لما يقرب من حوالي 10 ملايين شخص مستحق في يوم الاثنين الذي سوف يكون موافق الحادي من شهر يناير 2024 وسوف يكون الصرف مستمر حتى ستة ايام بشكل متتالي كذلك أن الهيئة قد بينت أن تلك الزيادة ستطبق من الشهر القادم والتي تكون حوالي 195 جنيه كاقل حد، عقب زيادة المعاشات من 1105 حتى 1300 جنيه مصري، في حين أن أقصى زيادة تكون 1360 جنيه مصري عقب الزيادة المعاشات من حوالي 8720 جنيه مصري حتى 10080 جنيه مصري.