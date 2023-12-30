حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024 “التأمينات الاجتماعية توضح التفاصيل بالكامل”

يقوم العديد من المواطنين بتساؤل بصورة مستمرة ودائمة عن الحقيقة التي تتعلق بصرف الزيادة الخاصة بمعاشات شهر يناير القادم 2024، إذ إن أشخاص كثيرة تترقب تلك الزيادة لأنهم يعتمدون عليها في شراء متطلباتهم ولكي يتم تحسين الظروف المعيشية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يخص تفاصيل هذه الزيادة.

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024

بين جمال عوض أنه بشأن زيادة المعاشات فإنها سوف تكون في شهر يناير القادم 2024، إذ إن الاشتراك التأميني سوف يصبح 2000 جنيه مصري، وذلك دون نعم 1700 جنيه مصري، فقد تم زيادة أقصى حد لهذا الاشتراك حتى يكون 12600 جنيه مصري دونا عن 10900 جنيه مصري، وهذا يكون بداية من اليوم واحد يناير 2024، كذلك أن عوض بن أقل حد للمعاش الخاص بتلك الزيادة يكون للأشخاص الذين يتم انتهاء الخدمة المتعلقة بهم بداية من اليوم الذي يوافق واحد يناير 2024 وذلك بمبلغ 1300 جنيه بعدما كان 1105 جنيها مصريا، كذلك أن أقصى حد المعاش سوف يكون 10080 جنيه مصري، دونا عن 8720 جنيه مصري.

حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشات

في الواقع أنه عقب البيان الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية شاعت الكثير من الاخبار التي تقوم بالاشارة الى زيادة المعاشات لكل المواطنين من أصحاب المعاشات، كما أنه بعد الأحبار تقم بالإشارة إلى أنه يوجد قرار بزيادة المعاشات لكل الأشخاص الذين يكونوا مستحقين الذين يتخطى العدد الخاص بهم 10 ملايين مواطن بدءا من شهر يناير القادم 2023 وأن جميع مستحقات المصروفة سوف تكون مشمولة بالزيادة بالشهر القادم من يناير 2023، ولكن ذلك ليس صحيح بل أن هناك زيادة حقا، وهذا خبر ليس من ضمن الشائعات ولكن هناك أشخاص محددة تشتمل على تلك الزيادة فليس كل المواطنين مستحقين له