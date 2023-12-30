رسميًا الدفعة الثانية “موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن 2023” .. وأبرز شروط التسجيل

هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يريد أن يتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي بدولة اليمن، فكما نعلم أنه من الممكن أن يتم الحصول على هذا الدعم من الضمان الاجتماعي بكل سهولة إن تم توفير الشروط اللازمة في الشخص الراغب في تلقي هذا المعاش، ونعلم أنه قد تم تحديد هذا الموعد الخاص بصرف هذا الدعم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل الخاصة بالصرف.

موعد صرف الضمان الاجتماعي في اليمن 2023

بينت الموارد البشرية بدولة اليمن هذا الموعد الذي يتعلق بصرف الضمان الاجتماعي 2024، حيث إنه سوف يكون في اليوم الموافق من 20 من كل شهر ميلادي على أن يكون في اليوم 20 من شهر ديسمبر 2023، في حين أنه يتم الصرف أيضا في اليوم ال 20 من شهر يناير 2024، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن هذا الدعم بسهوله عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص بالموارد البشرية من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء الضمان الاجتماعي.

الخطوة الثالثة تدوين كل البيانات اللازمة.

الخطوة الرابعة النقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي في اليمن

بعدما قمنا بالتعرف معا على الموعد الذي يتعلق بصرف الضمان الاجتماعي بدولة اليمن، وكذلك قمنا بالاشارة الى الخطوات اللازمة التي تتعلق بالاستعلام عن هذا الدعم المقدم من جانب الموارد البشرية، يمكن أن نقول إنه توجد جملة من الخطوات الضرورية اللازمة التي لابد من أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد الحصول على هذا الدعم من ضمنها ما يلي: