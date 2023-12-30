خطوات تحميل نماذج امتحانات الوزارة للصفوف الاعدادية 2024 “من هنــا” 90% الامتحانات منها

كثير من الطلبة بالصف الثالث الإعدادي يريدون ان يتعرفوا على الخطوات اللازمة لتحميل النماذج الاسترشادية التي قامت الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم بإرفاقها التي تتعلق بالصف الثالث الإعدادي، وتجدر الإشارة بأن هذه النماذج تكون من أهم ما يتم البحث عليه من جانب الطلاب في هذه الفترة الجارية قبل أن يتم بدء الامتحانات الخاصة بالترم الاول، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الكيفية التي تتعلق بتحميل هذه النماذج.

تحميل نماذج امتحانات الوزارة للصفوف الاعدادية 2024

بينت وزارة التربية والتعليم أنه من الممكن أن يتم تحميل النماذج الاسترشادية التي تم إرفاقها من جانب الوزارة لجميع الطلبة والطالبات للصف الثالث الاعدادي، لكي يتمكنوا من التعرف على شكل الامتحانات وكذلك الأسئلة المحتملة التي من الممكن أن تأتي لهم، وفيما يلي خطوات اللازمة لتحميل هذه النماذج:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الإلكتروني عن طريق النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية النقر على زر النماذج الصف الثالث الاعدادي.

الخطوة الثالثة انتقاء الترم الثاني.

الخطوة الرابعة انتقاء المادة المطلوب تحميلها.

الخطوة الأحيرة النقر على زر بحث

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

بينت الوزارة ان جدول امتحانات الذي يتعلق بالشهادة الاعدادية تم الإعلان عنه في العديد من المحافظات، وفيما يلي الجدول الخاص بمحافظة القاهرة: