عبر بوابة مصر الرقمية “إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024” بشرط واحد فقط!!

نعلم أن بطاقة التموين تكون مهمة للغاية للعديد من الأسر بمصر، حيث إنها توفر لهم الدعم من التموين والخبز فتعطيهم السلع الغذائية المتنوعة، كذلك أنه في الفترة الاخيرة ازداد البحث من جانب أشخاص عديدة عن كيفية اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وكما نعلم أنه من الممكن أن يتم اضافه المواليد بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي المتعلق بمصر الرقمية، كما نعلم أيضا أن وزارة التموين قد نوهت عن تلك الخطوات اللازمة بالإضافة لذلك يتم البحث باستمرار من جانب المواطنين عن الخطوات اللازمة لإضافة المواليد وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

صار من الممكن أن يكون الأشخاص بإضافة المواليد التي تتعلق بهم على البطاقات التموينية إن كانوا تتوفر بهم شروط الاضافة وفيما يلي الخطوات اللازمة لإضافة المواليد:

اذهب لموقع مصر الرقمية من هنا.

سجل رقم الهاتف وايضا كلمة السر للدخول وان لم تملك حساب فلابد ان تقوم بإنشاء حساب من خلال كتابة الرقم القومي الخاص برب الأسرة، صاحب البطاقة التموينية وكذلك رقم المصنع علاوة على اسم الام الأول ومن ثم إدخال رقم هاتف وكتابة الرمز المرسل لهاتفك، ومن ثم تسجيل الدخول لبوابة مصر الرقمية.

اذهب للأيقونة التموين ومن ثم انقر على زر ضم أفراد أسرتي.

اختر الرقم القومي المراد إضافته ومن ثم انقر على زر إضافة.

خدمات مصر الرقمية

منصة مصر الرقمية لها العديد من الخدمات التي تقدمها المواطنين من ضمنها ما يلي: