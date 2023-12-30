بدء العد التنازلي من الآن “موعد شهر رمضان بالميلادي 2024” .. أقل من شهرين وفقًا للمعهد الفلكي

هناك مواطنين كثيرة تبحث عن موعد شهر رمضان الكريم حيث انه لم يتبقى سوى القليل من الشهور ويتم بدء هذا الشهر الكريم الذي يترقبه عدد كبير للغاية من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر يكون من أهم الشهور وافضلها التي يرتقبها المواطنين لأنه شهر الرحمة والغفران وشهر الصوم و العبادة وشهر الفرحة والبهجة وجميع الأطفال الصغار يترقبونه بفارغ الصبر وأيضا الكبار، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد المتعلق ببدء هذا الشهر الكريم.

موعد شهر رمضان بالميلادي 2024

في الحقيقة إن الحسابات الفلكية قد بينت هذا الموعد الذي يتعلق ببدء هذا الشهر المبارك والذي سوف يكون في اليوم الحادي عشر من شهر مارس القادم 2024م، وتجدر الإشارة تبقى إن هذا الشهر سوف يكون 30 يوما، ومن الجدير بالذكر انه متبقي فقط ما يقرب من حوالي شهرين ونصف ومن ثم يهل علينا هذا الشهر المبارك والكريم.

رسائل تهنئة لشهر رمضان

بعدما تعرفنا على الموعد الذي يتعلق بشهر رمضان الكريم يمكن أن نقول إنه من الممكن أن يتم تبادل التهنئة قبل حلول هذا الشهر المبارك بين الأشخاص وبعضهم حيث انهم من الممكن أن يتم استقبال هذا الشهر بالدعاء لجميع الأشخاص والمباركة لهم وفيما يلي أبرز رسائل التهنئة لشهر رمضان الكريم: