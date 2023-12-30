بشرى سارة لأهالي الجزائر “شروط التسجيل في منحة رمضان 2024 الجديدة” أبرزها عدد أفراد الأسرة

العديد من الاشخاص يبحثون عن شروط التسجيل بمنحة رمضان، فمن الجدير بذكر أن هناك سلسلة من الشروط التي تكون ضرورية لكي يتم التسجيل في هذه المنحة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل التفاصيل الخاصة بها، حيث إن الحكومة بالجزائر تقدم تلك المنحة في حيز السياسة الحكومية الجزائرية لتساعد الفقراء الذين يكونوا أولى بالرعاية.

شروط التسجيل في منحة رمضان 2024

توجد سلسلة من الشروط الضرورية اللازمة لتلقي تلك المنحة، منها ما يلي:

أن يكون الشخص جنسيته جزائرية.

أن يكون الشخص مقيما بصورة دائمة بالجزائر.

ألا يتخطى مجموعة راتب الأسرة عن حوالي 20,000 دينار جزائري في الشهر.

المستندات اللازمة للحصول على منحة رمضان

توجد أوراق لازمة لتلقي تلك المنحة، من ضمنها ما يلي:

لا بد من إحضار شهادة الميلاد شهادة عائلية.

كما أنه لا بد من إحضارﻻ صوره من بطاقة التعريف الوطنية.

صك بريدي.

كذلك لا بد من إحضار استمارة الطلب.

كشف الدخل الشهري.

لا بد من أن يتم إحضار شهادة خاصة بعدم ممارسة الأنشطة فيما يتعلق بالزوجة عند العمل.

لا بد من أن يتم إحضار صورة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية وذلك للزوجة إن كانت متزوجة.

خطوات التقديم

يمكن التقديم على هذه المنحة بالسير على الآتي: