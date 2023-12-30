ما هي ملامح القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن ملامح القائمة النهائية لمنتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في كوت ديفوار عام 2023. وستقام البطولة خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وقال أحمد شوبير خلال برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «حدد المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، القائمة النهائية للمنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا، حيث سيتم الإعلان عنها ظهر اليوم السبت في مؤتمر صحفي».

ملامح القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

كان الإعلامي أحمد شوبير، قد تحدث خلال برنامجه الذي يقدمه علي قناة اون تايم سبورت وهو برنامج «ملعب أون تايم»، عن قائمة منتخب مصر النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار وأوضح شوبير الملامح الاولية للقائمة وقال انها تضم 27 لاعبًا، من أصل 30 لاعبًا تم اختيارهم مبدئيًا وأضاف أن هناك فرصة لأكرم توفيق للانضمام إلى القائمة النهائية، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة