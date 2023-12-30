تردد تردد قناة السنة النبوية الجديد Al Sunnah Al Nabawiyah علي نايل سات

تأسست قناة السنة النبوية في عام 2003، وهي قناة دينية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. وتبث القناة على مدار اليوم كله، حيث تنقل جميع الصلوات من المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بنقل أحاديث سيدنا محمد بهدف إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي.

تردد قناة السنة النبوية علي القمر الصناعي النايل سات

الكثير من الاشخاص يريدون معرفة تردد قناة السنة النبوية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لأهميتها البالغة لأنها تعتبر وسيلة لنقل المحتوى الديني القيم، مثل القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى محتويات أخرى ذات صلة يتميز التردد بالمعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10803.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: جودة قياسية (SD).

هذه البيانات تجعل قناة السنة النبوية على نايل سات واحدة من الخيارات الممتازة للمشاهدين الباحثين عن تجربة دينية غنية وجودة عالية.

قناة السنة النبوية

قناة السنة النبوية هي قناة تلفزيونية أو إذاعية تهدف إلى نشر وتعزيز فهم السنة النبوية وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحتوي هذه القناة على العديد من المميزات التي تركز على أهمية السنة النبوية وتوضح قيمتها وتأثيرها ومن بين المميزات الرئيسية لقناة السنة النبوية وتهدف القناة إلى نشر المعرفة والفهم الصحيح للسنة النبوية عن طريق تقديم جميع الأحاديث الصحيحة التي وردت عن رسولنا الكريم وماورد في الصحيحين البخاري والمسلم، حيث تحرص القناة علي تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة عن السنة النبوية، وتأخذ في الاعتبار التحقق من المصادر والتحري بدقة لضمان صحة المعلومات المقدمة وتوعية الجمهور بأهمية السنة النبوية في الحياة اليومية وكيفية تطبيق تعاليمها في مختلف المجالات، مثل العبادة والأخلاق والعلاقات الاجتماعية والقضايا المعاصرة.