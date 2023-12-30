تردد قناة ssc sport السعودية الرياضية 2024 الناقلة لمباريات الدوري السعودي روشن

قناة ssc sport السعودية الرياضية هي شبكة تلفزيونية سعودية متخصصة في بث المحتوى الرياضي، تأسست في عام 2021 بالشراكة بين مجموعة MBC وهيئة الرياضة السعودية. تبث القناة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى العديد من البطولات الرياضية الأخرى المحلية والدولية وتتوفر قناة ssc sport على القمرين الصناعيين النايل سات وعربسات، ويمكن ضبطها بسهولة عبر أجهزة الاستقبال.

تردد قناة ssc sport السعودية الرياضية

قناة ssc تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية المهمة، حيث يتاح لجميع المتابعين استقبال محتواها الرائع عبر أجهزتهم وتتميز القناة بتقديم برامج رياضية متميزة، يقدمها أفضل المعلقين الرياضيين،كما تقدم تجربة تحليلية فريدة من خلال استوديو مخصص لتحليل كل الأحداث الرياضية في المباريات ويتميز الاستوديو التحليلي بقدرته على تحليل نقاط الضعف والقوة في الأداء الرياضي، بحضور نجوم الرياضة البارعين. يضفي ذلك للمتابعين فهمًا أعمق لأحداث المباريات ويسلط الضوء على الجوانب التكتيكية والفنية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

تردد القناة على قمر نايل سات هو 12523.

الاستقطاب للقناة عمودي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ومن ثم الجودة : HD

توجد شبكة قنوات SSC الرياضية برامجها على القمر الصناعي عرب سات عرب سات وبدر سات بجودة كبيرة وذلك باتباع النقاط التالية:

ضبط تردد القناة على عرب سات : 11747.

الاستقطاب : عمودي.

ومن ثم معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : HD

يتم ضبط القناة علي قمر بدر سات من خلال

تردد القناة : 12418.

الاستقطاب : أفقي.

ومن ثم معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

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