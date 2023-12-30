حقيقة زيادة رواتب الضمان الاجتماعي المطور ومقدار الزيادة التي أفرتها وزارة الموارد البشرية

ما هي حقيقية زيادة الضمان الاجتماعي المطور، والتي يتساءل عنها المستفيدون من دعم الضمان، فالهدف الذي قامت من أجله الحكومة السُّعُودية بعمل نظام دعم الضمان المطور هو: دعم الأسر الفقيرة ومستحقي الزكاة لمساعداتهم في على أعباء المعيشة، لذلك تراعي حكومة المملكة ظروف الإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار، فقامت بعمل زيادة على دعم الضمان، كم هي هذه الزيادة، نذكر تفاصيلها في الأسطر التالية.

كم قيمة زيادة دعم الضمان المطور 1445؟

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بزيادة دعم الضمان المطور، ليصبح الحد الأدنى للمُحتسب في معاش الضمان الاجتماعي المطور للشخص العائل بعد الزيادة 1320 ريالًا سعوديًا، بدلًا من 1100 ريال، أما التابع فيصبح دعمه 660 ريالًا سعوديًا، بدلًا من 550 ريال. وتشمل الزيادة جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد، والذي يقدر 5000 ريال سعودي.

كم نسبة زيادة الضمان المور لأسرة مكونة من 5 أفراد؟

وبناءً على الزيادة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المكونة من خمسة أفراد يصبح كالتالي:

العائل: 1320 ريالًا سعوديًا.

الزوجة: 660 ريالًا سعوديًا.

الابن الأول: 660 ريالًا سعوديًا.

الابنة الأولى: 660 ريالًا سعوديًا.

الابن الثاني: 660 ريالًا سعوديًا.

أي إن معاش الأسرة المكون من 5 أفراد يصبح: 3,400 ريالًا سعوديًا.

وقد وضعت الوزارة هذه الزيادة بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة العربية السُّعُودية، ولا يشترط تقديم أي مستندات للحصول على هذه الزيادة، بل يتم صرفها مباشرة مع الدعم.