ما هي شروط سند محمد بن سلمان للعاطلين والارامل وطريقة التسجيل في الدعم

دعم سند له دور كبير بالنسبة للمواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، حيث يقدم برنامَج سند محمد بن سلمان مجموعة من المساعدات المالية والتدريبية للفئات التي يستهدفها البرنامَج، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى المعيشة في المملكة العربية السُّعُودية، ولكي يصل هذا الدعم للفئات المستحقة والتي يستهدفها الدعم، فقد وضع له عدة شروط ومعايير نذكرها من خلال تقريرنا.

ما هو شروط سند محمد بن سلمان للعاطلين؟

وضع القائمون على برنامَج دعم سند محمد بن سلمان عدة شروط ومعايير لمستحقي الدعم، تشتمل هذه الشروط على التالي:

يشترط أن يكون المستفيد من دعم سند مواطن سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون المستفيد من الدعم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة. يشترط أن لا يقل عُمر المستفيد عن 21 عامًا ولا يزيد عمره عن 40 عامًا. أن يكون لدى المستفيد من الدعم وظيفة أو عملا يجلب له دخل. كما يلزم أن يتعهد العاطل عن العمل بالالتزام بالدورات التدريبية.

شروط دعم سند محمد بن سلمان للأرامل

وضع لدعم الأرامل في سند محمد بن سلمان لاستحقاق الدعم الشروط التالية:

يشترط أن تكون الأرملة حاصلة على الجنسية سُعُودية. وأن تكون مقيمة إقامة دائمة في المملكة العربية السُّعُودية. ألّا تمتلك أصول بمبالغ كبيرة. لا تتجاوز الدخل الشهري وهو 4000 ريال سعودي. أن تكون هذه هي المرة الأولى للاستفادة من الدعم. ويكون لها الأولوية إذا كانت من الأيتام، أو المرضى، أو كبار السن في الحصول على الدعم.

في حالة استكمال هذه الشروط يمكن الدخول إلى منصة دعم سند لتقديم طلب التسجيل في الدعم للحصول عليه.