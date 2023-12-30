موعد امتحانات منتصف السنة الدراسية في العراق والعطلات الرسمية لعام 2024

حرصت وزارة التربية العراقية على إعلان جدول امتحانات نصف العام الدراسي مبكرًا، وذلك ليكون أمام الطلاب وقتا كافيًا للاستعداد للامتحانات، فقد أعلنت الوزارة عن مواعيد جميع المرحل التعليمية، وحثت الطلبة على مجموعة من الأمور والتي منها، أن الامتحانات ستشمل على جميع المنهج وحضور الامتحانات مبكرًا، وغير ذلك مما يجعل الطلاب يجتاز الامتحانات محققًا أعلى الدرجات.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق لعام 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة لجميع مراحل التعليم في العراق لعام 2024، حيث أعلنت أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ في 25 يناير 2024، وتنتهي في 31 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الثانوية في يوم 21 يناير 2024، وتنتهي في 31 يناير 2024، لتبدأ بعد ذلك عطلة نصف السنة مدة أسبوعين.

العطلات الرسمية في العراق لعام 2024

من المقرر أن تكون العطلات الرسمية في العراق لعام 2024 كالتالي:

رأس السنة الميلادية 1 يناير 2024.

عيد الجيش العراقي 6 يناير 2024.

عيد الفطر أبريل 2024.

العطلة الرسمية في تكريت 9 أبريل 2024.

عيد الأضحى: 10 ذي الحَجَّة 1445 هـ.

عيد العمال 1مايو 2024.

عيد الاستقلال 5 يوليو 2024.

رأس السنة الهجرية 16 يوليو 2024

الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية العراقية استعدادًا لامتحانات نصف السنة

اتخذا وزارة التربية العراقية عدة إجراءات استعدادًا لامتحانات نصف السنة لجميع المراحل التعليمية في العراق، وكان من ضمن هذه الإجراءات ما يلي: