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ثبتGTA 5 الان.. كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس 5 Grand Theft Auto أجهزة الاندرويد والأيفون
تعتبر لعبة جراند ثفت الجديد من أهم وأشهر الألعاب التي يحث عنها الكثير من الأشخاص، حتى أن اللعبة تعتمد على التحديث المستمر لجميع خدماتها المقدمة، إضافة إلى المغامرات الحية التي لا يمكن وأن تتوافر في أي لعبة أخرى، لتكون أسطورية GTA San Andreas في ألغازها المستمرة، حتى أن الشخص يخوض تجربة ومغامرات شيقة وقت تحميل اللعبة، لهذا سنوضح لكم طريقة تحميلها بعد التحديث الجديد.
مزايا لعبة جراند ثفت أوتو 5
جاءت أهم مزايا لعبة جراند ثفت أوتو 5، وفقًا لما يلي:-
- يمكن تحميل لعبة GTA San Andreas على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون.
- إضافة إلى أن لعبة GTA San Andreas لديها العديد من المغامرات الراغب في لعبها.
- يبلغ عمر اللاعب إلى 13 عامًا فأكثر.
- لديها قيود لجميع الأطفال الذين يرغبون في لعبها بإستمرار.
- تحديثها الأخير مترجم إلى اللغة العربية.
كيفية تنزيل لعبة GTA 5
هناك بعض الخطوات الهامة من اجل القيام بتنزيل لعبة GTA 5 على الأندرويد والأيفون، وفقًا لما يلي:-
- الذهاب إلى جوجل بلاي.
- وإمكانية الدخول إلى أبل استور لأجهزة الأيفون.
- ومن ثم يتم إدخال كلمة GTA
- بعد ذلك يُرجى الضغط على أيقونة “تثبيت”.
- لتتمكن من تنزيل اللعبة في النهاية.
- تسجيل الدخول والإستفادة من التحديث الأخير لها.