رسميًا صرف معاشات يناير 2024 بالزيادات الجديدة في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

بعد إعلان هيئة التأمينات القومية عن موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادات الجديدة زادت عمليات البحث من قبل المواطنين، والأشخاص أصحاب المعاشات الذين يرغبون في التعرف على تفاصيل تلك الزيادة، إذ أن شركة التأمينات قد قامت بزيادة الحد الأدنى الخاص بالمعاش بقيمة تصل حتى 195 جنيه أو حتى أكثر، وبالطبع هذه الزيادة تكون حسب راتب الشخص وتستند على عوامل أخرى، ونحن الآن سنقدم التفاصيل الواردة عن ذلك.

موعد صرف معاشات يناير 2024 بالزيادات الجديدة

وزارة التضامن بمصر تقوم بصرف معاشات يناير بالزيادة لحوالي 10 ملايين مواطن، وذلك بالأول من يناير وصرف المعاش يستمر ستة أيام متوالية، وترفع قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني بدءًا من واحد يناير بحيث يكون 2000 جنيه بعد 1700 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 12,600 جنيه بعد أن كان 10900 جنيه والحد الأدنى للمعاش للأشخاص الذين قد انتهت خدمتهم بدءًا من واحد يناير 2024، المبلغ 1300 جنيه بعد 1105 جنيه، بينما لا يصل الحد الأقصى للمعاشات 10080 جنيه بعد أن كان 8720 جنيه.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات يناير

تم تحديد خطوات بإمكان الأشخاص استخدامها في الاستعلام عن المعاشات والزيادة الخاصة بها، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: