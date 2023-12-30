شروط القبول في جهاز مكافحة الارهاب 2024 ورابط التقديم

يعد جهاز مكافحة المخدرات إحدى أجهزة الأمن بدولة العراق، وساهم بالحفاظ على الأمن العام للمقيمين والمواطنين بالدولة، ومع إعلان فتح باب استقبال طلبات التسجيل بمكافحة الإرهاب بدأ الجميع في السؤال عن شروط القبول في جهاز مكافحة الارهاب 2024 وما هو الرابط الذي يخص التقديم، والمستندات المطلوبة لذلك إلى غيرها من التساؤلات التي وردت، تلك التي قد قامت الوزارة بالإجابة عنها وبشكل مفصل.

شروط القبول في جهاز مكافحة الارهاب 2024

توجد شروط متعددة تم تحديدها للقبول بجهاز مكافحة الإرهاب للأشخاص الراغبين في التقديم والحصول على هذه الوظيفة، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

الشخص يكون لديه الجنسية العراقية.

العمر يقع ما بين 18 عام و30 فلا يقل عن ذلك ولا يزيد.

أن يكون الشخص لديه سيرة طيبة وسمعة حسنة.

ألا يكون قد حكم عليه في أي جرائم تخص المخدرات أو الإرهاب أو حتى جرائم تمس بأمن الدولة داخليًا أو خارجيًا.

التمتع باللياقة البدنية وسلامة صحية.

حصول الشخص على شهادة دراسة ابتدائي وهذا أقل شيء.

طريقة التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

بإمكان الأشخاص الآن أن يقوموا بالتقديم على وظائف مكافحة المخدرات، وذلك يكون من خلال الخطوات التي تم تحديدها للقيام بذلك وهي كالآتي: