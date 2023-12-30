وينك يا لولو.. استقبل تردد قناة وناسة لجديد Wanasah TV أطفال وتابع أروع الأغاني والأناشيد الدينية الجديدة

يرغب العديد من الأشخاص في استقبال التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة التي تقوم بتحديث التردد الخاص بها من وقت إلى أخر، حتى ان القناة تقوم العديد من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة مثل أغنية “وينك يا لولو، لولو الشطورة، لولو عايز ماما”، وغير ذلك من أروع الأغاني التي لا يمكن الحصول عليها أو معرفتها إلا في قناة وناسة، ولذلك سنوضح التردد الخاص بالقناة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها التالي:-

تردد قناة وناسة هو 11470.

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

معدل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

تردد وناسة على عرب سات

ويمكن استقبال قناة وناسة الجديد على العرب سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو عرب سات.

بينما معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة 3/4.

طريقة استقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية للأطفال

هناك مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بإستقبال قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية، كما يلي:-