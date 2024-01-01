يلا استعلم .. رابط الاستعلام عن المنحة الجامعية في المغرب 2023

نوهت وزاره التربية والتعليم بالمغرب عن فتح باب التسجيل على المنحة الجامعية لسنه 2024، اذ انه قد قام بالتقدم لتلك المنحة عدد لا حصر له من الطلبة والطالبات وقد تم الكشف عن تلك النتائج الخاصة بالأشخاص الذين تم قبولهم بهذه المنحة وهو ما يريد المواطنين ان يستعلموا عنه في تلك الفترة الجارية، وفيما يلي سوف نرفق رقم الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك الأسماء التي تم قبولها بالمنحة وأيضا القيمة الخاصة بها بالإضافة الى الشروط اللازمة للاستفادة منها.

المنحة الجامعية في المغرب

من الممكن أن يتم التسجيل لتلقي تلك المنحة بسهولة باتباع الآتي:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بمنح التعليم العالي من هنا

الخطوة الثانية ادخال رقم المسار بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الخطوة الثالثة إدخال عام تلقي البكالوريا.

الخطوة الرابعة النقر على ايقونة بحث.

شروط الاستفادة من المنحة الجامعية في المغرب

في الحقيقة ان القيمة التي تتعلق بهذه المنحة تكون لأول وثاني شطر 1900 درهم، وكذلك للشطر الثالث حوالي 2533 درهم، ومن الجدير بالذكر انه توجد سلسله من الشروط والضوابط التي ينبغي ان تكون متوفرة في الطالب الذي يريد ان يحصل على تلك المنحة من ضمنها ما يلي: