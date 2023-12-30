اعرف الحقيقة .. زيادة على نصيب الفرد بالتموين وموعد استلام السلع التموينية لشهر يناير 2024

في الحقيقة أن العديد من المواطنين بجمهورية مصر العربية مستمرين في بحثهم عن الحقيقة التي تتعلق بإضافة 50 جنيها على البطاقة التموينية، فيريد الأشخاص معرفه هل هذا الخبر حقيقة أم شائعة، لذا سوف نرفق لكم كل التفاصيل فيما يلي في هذا المقال.

زيادة على نصيب الفرد بالتموين

كما نعلم ان التموين يشكل اهميه كبرى للغاية لكل الأشخاص بمصر حيث ان البطاقة التموينية التي يحملها المواطن تجعله يستطيع صرف خبز وكذلك تموين له بشكل شهري، ولكن كما هو معروف ان نصيب الفرد يكون 50 جنيه بالبطاقة التموينية يحصل عليها على الزيت والسكر، وأيضا الخبز ولكن هناك أنباء توضح بان نصيب الفرد سوف يزداد في البطاقة التموينية ليكون اكثر من 50 جنيها، ولكن وزارة التموين قد أعلنت أن ذلك لا يكون صحيح، فنصيب الفرد يكون 50 جنيه كما هو فحسب وليس هناك أي إضافات أخرى.

موعد استلام السلع التموينية

بينت وزاره التموين هذا الموعد الذي يتعلق بالحصول على السلع التموينية للشهر القادم من يناير 2024، إذ إنها قالت إنها سوف يتم الصرف بداية من أول يوم من هذا الشهر يناير 2024، كما انه توزع تلك السلة عن طريق النقاط الخاصة بالتوزيع المختلفة في كل محافظات مصر، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص يتساءلون عن ثمن السكر بالتموين، وتجدر الإشارة بان الوزارة الخاصة بالتموين بينت ان سعره يكون 27 جنيه مصري في البطاقة التموينية، وذلك السعر تم العمل به منذ يوم الاثنين الذي كان موافقا 11 من ديسمبر 2023.