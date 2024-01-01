شوف هيحصل ايه .. توقعات ليلى عبد اللطيف في السنة الميلادية الجديدة 2024

توجد الكثير من التوقعات التي بينتها ليلى عبد اللطيف بمناسبه راس العام الميلادي الجديد 2024 فيما يخص الأبراج وكذلك لكل دول العالم، هذا بجانب انها قامت بتنبؤ بان انه سوف يحدث الكثير من الكوارث، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك التوقعات الخاصة بها التي تم الكشف عنها من جانبها.

توقعات ليلى عبد اللطيف

بينت ليلى عبد اللطيف التوقع بشان حدوث الكثير من الازمات وأيضا الكوارث اذ انها سرحت بانه يوجد حدث مفزع في سنة 2024 ولابد على كل الأشخاص ان يقوموا بتخزين الغذاء، بالإضافة الى تخزين الدواء أيضا لكي يستعدوا لذلك الحدث هذا بجانب انه توجد شخصيه سياسية معروفة جدا وأيضا مشهوره للغاية سوف تغتال ومن ثم سوف ينتشر الفيروس الجديد، وتلك المرة سوف ينتشر بين كل المواشي وسوف يكون هناك زياده بالأسعار الخاصة بكل من اللحوم والدواجن بمختلف الدول التي انتشر بها ذلك الفيروس، هذا بجانب أن هناك سيكون زلازل مدمره في الكثير من الأماكن وسوف يكون هناك امراض جديده أخرى كما انه سوف يتم شيوع الجوع وسوف يكون هناك سوء تغذيه في الكثير من الدول بالتحديد افريقيا بالإضافة الى السودان وغانا واسيا وافغانستان.

توقعات ليلى عبد اللطيف في السنه الميلادية الجديدة 2024

بينت ليلى عبد اللطيف الكثير من التوقعات، إذ إنها بينت أنه في موسم الشتاء في السنه الحالية سوف يكون خطير جدا على العالم وسيكون به الكثير من حالات الوفاه في الكثير من الدول، وهذا يرجع الى موجات البرد بالإضافة الى السلوك التي لا تكون متوقعه في الكثير من البلدان والدول العربية بالإضافة إلى الدول الأجنبية، كذلك سيكون هناك الكثير من الحرائق واغلب تلك الحرائق تكون مقصودة.