اعرف دلوقتي .. موعد بداية الترم الثاني والخطة الزمنية 2024

نوهت وزاره التربية والتعليم عن تاريخ بداية الترم الثاني لسنه 2024 اذ يتزامن ذلك الوقت مع قرب نهاية السنه الدراسية الحالية واختبارات الترم الاول ومن الجدير بذكري ان وزاره التربية والتعليم قد نوهت عن هذا التاريخ الخاص ببدء الترم الثاني للطلبة والطالبات الذين يكونوا مقيدين بالبرامج الخاصة بالنقل بالاضافة الى الشهادة ومن الجدير بذكري ان الوزارة قد بينت هذا الموعد الذي يتعلق ببدء الفصل الثاني وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد بداية الترم الثاني

انه على حسب المواعيد التي تم الاعلان عنها بالخريطة الزمنية للسنه الدراسية التجارية، فمن الجدير بالذكر ان وزاره التربية والتعليم قد نوهت حول تاريخ بداية الترم الثاني للطلبة والطالبات الذين يكونوا مقيدين بمختلف صفوف النقل بجانب الصف الثالث الاعدادي، ومن الجدير بالذكر ان الترم الثاني سوف يكون بدايته في يوم الخميس الذي سوف يكون موافق العاشر من فبراير 2024 على ان يكون مستمر الى ثلاثة اشهر بالسنة الدراسية الجارية وسوف يتم الانتهاء من الدراسة بالترم الثاني في السنه الدراسية الحالية في يوم الخميس الذي يكون موافق السادس من يونيو 2024.

بدء الفصل الدراسي الثاني بالكليات عام 2024

في الحقيقة ان الترم الاول سوف يكون نهايته في اليوم الرابع من يناير 2024 وذلك بعدما يستمر حتى 14 اسبوع وسوف يكون بداية الاختبارات في اليوم التاسع من يناير 2024 تبعا لمجلس الجامعات، ويكون بداية الترم الثاني لسنه 2024 بمختلف الكليات تبعا لما بياناته تلك الفترة التي مضت في يوم الخميس الذي يكون موافق الخامس والعشرون من يناير 2024.