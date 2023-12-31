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لولو برضو بتعيط .. اضبط تردد قناة وناسة على النايل سات بإشارة قوية 2024
يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال بعد أن قامت إدارة القناة بنقل التردد الخاص بها لتحسين كفاءة الصوت والصورة تزايدت عمليات البحث عن التردد الجديد الذي يتعلق بها، حيث إن قناة وناسة هي واحدة من أهم القنوات الكرتونية الحاصلة على جمهور كبير جدا بسبب المحتوى المتميز التي تقوم بتقديمه ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة تردد قناة وناسة 2024 للأطفال تابعوا معي.
تردد قناة وناسة
يمكنكم أن تستقبلوا تردد قناة وناسة على الرسيفر الذي يتعلق بكم على نايل سات عن طريق إدخال بعض البيانات الموضحة في النقاط التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اسم القناة على الرسيفر: قناة وناسة.
- تردد القناة: 11270.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
كيفية تنزيل قناة وناسه
يمكنكم أن تقوموا بتنزيل قناة وناسة بسهولة على رسيفر الذي يتعلق بكم فقط من خلال السير على عدة خطوات موضحة في النقاط المقبلة:
- قم اولا بتشغيل الرسيفر الخاص بكم و توصيله على التلفاز.
- قم بالنقر على أيقونة قائمة من الريموت.
- بعد الدخول على قائمة القنوات قم بالنقر على أيقونة بحث الظاهرة أمامك.
- قم بالنقر على أيقونة بحث يدوي او اضافة تردد.
- قم بإدخال بيانات القناة التي تتمثل في تردد القناة والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ في الخانات المخصصة لها.
- انقر على أيقونة بحث حتى يتم العثور على اسم القناة.
- بعد اكتمال عملية البحث ستظهر أمامك قناة وناسة من ضمن القنوات التي تم استقبالها على جهازك.
- انقر على أيقونة حفظ.