اضبط حالًا .. تردد قناة فوكس موفيز الجديد 2024 على النايل سات

يقوم العديد من محبي مشاهدة الأفلام الأجنبية المدبلجة بالبحث باستمرار عن تردد قناة فوكس موفيز، حيث انها تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بعرض ذلك المحتوى من باقات متنوعة من الأفلام الأجنبية والأفلام الرعب والأفلام الأكشن بجودة عالية جدا ويمكنكم تنزيله على القمر الصناعي نايل سات ومشاهدتها على مدار الساعة لمعرفة تردد قناة فوكس موفيز تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة فوكس موفيز

يمكنك استقبال تردد قناة فوكس موفيز على نايل سات فقط من خلال إدخال البيانات الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة فوكس موفيز Fox Movies.

تردد القناة:11678.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: راسي.

تردد قناة فوكس موفيز على عرب سات

يمكنكم ايضا استقبال تردد قناة فوكس موفيز على عرب سات فقط عن طريق تدوين بعض بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة فوكس موفيز Fox Movies.

تردد القناة 12563.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: افقي.

نبذة عن قناة فوكس موفيز

قناة فوكس موفيز تعرف ببث عدد كبير من أفلام الرعب، وكذلك الأكشن، كما أنها تتسم بسمات كثيرة للغاية، منها: