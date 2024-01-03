أخيرًا اتحدد .. موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

تم الكشف عن موعد اختبارات نصف السنة 2023/2024 في العراق من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن ميعاد بداية الاختبارات الشفوي والتحريري للصفوف الابتدائية والصفوف الثانوية، والإعلان عن مواعيد الاجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب، وكان للوزارة حق الرد بعدما ظهرت العديد من التساؤلات بخصوص إشاعة أن الاختبارات سوف يتم انعقادها قبل ميعادها في هذا العام الدراسي، وكان نتيجتها هو انتشار حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وبعضهم وبين أولياء الأمور.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق من خلال المكتب الإعلامي بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي، وجاءت التفاصيل كالآتي:

قام المكتب الإعلامي بالتوضيح في بيان رسمي عن ميعاد بدأ امتحانات نصف السنة في العراق 2024 لطلاب المرحلة الابتدائية سواء للصفوف التي انتهت أو التي لم تنتهي من المراحل الدراسية، والميعاد هو يوم 25 من شهر يناير 2024.

كذلك أن المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن الامتحانات الشفوية سوف تبدأ قبل الامتحانات التحريرية بحوالي إسبوع، وبناءاً على ذلك فإن الامتحانات الشفوية الخاصة بطلاب الابتدائية تبدأ من يوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير وتستمر حتى 24 يناير 2024.

بينما الامتحانات الشفوية الخاصة بطلاب الثانوية تبدأ من يوم 14 من شهر يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير 2024.

موعد انتهاء امتحانات الابتدائية 2024

قام المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن يوم السبت يأتي ضمن أيام الامتحانات، وأعلن عن ميعاد انتهاء الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية وهو يوم 31 من شهر يناير، أما بخصوص طلاب المرحلة الثانوية فيتم حساب يوم السبت أيضاً ضمن أيام الامتحانات، وميعاد الامتحانات التحريرية الخاصة بهم تبدأ من يوم 21 يناير 2024 وتنتهي في 31 يناير 2024.

إجازة نصف السنة في العراق 2024