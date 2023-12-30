نتائجنا results.mlazemna لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 جميع المحافظات بالعراق

لم يتبق سوى ساعات على امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية في العراق، ومن بينها السادس الاعدداي التي تضم شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات في محافظات العراق، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية تستعد بكامل طاقتها من أجل استقبال فصل الإمتحانات والعمل على تهيئة المناخ الملائم لجميع الطلاب والطالبات في العراق، حتى أن الكثير من الطلبة يرغبون في الحصول على النتيجة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن عرض النتائج يمر بعدة مراحل مختلفة من بينها عقد الإمتحانات على مستوى المحافظات، ومن ثم يتم العمل على تصحيح الامتحانات الخاصة بمرحلة السادس الاعدادي، كما يتم العمل على مراجعة أوراق الامتحانات والعمل على رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، إضافة إلى التدقيق المستمر الذي يكون لجميع الطلاب، ليتم العمل على عرض كافة الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

لينك نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-