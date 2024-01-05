اعرف حقيقة زيادة معاشات شهر يناير 2024 وموعد الصرف

يقوم كثير من الأشخاص بالبحث عن التعرف على كل الأسماء التي تكون مستحقه للزيادة المقررة في معاشات شهر يناير 2024 إذ إن الجهات الرسمية قد بينت انه سوف يتم صرف تلك الزيادة لأشخاص محددين والتي تكون مقدره بحوالي 15% ومن الجدير بذكري ان هيئه التامين الاجتماعي قد أوضحت ان اقل حد لزياده تلك المعاشات سوف يكون 1300 جنيه وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تفاصيل ذلك أيضا.

زيادة معاشات شهر يناير

لقد بينت وزارة المالية أن هناك أشخاص يكونوا مستحقين لتلك الزيادة الخاصة بمعاشات شهر يناير، وقد بينت أن تلك الزيادة تكون حوالي 15% وقد أوضحت أيضا ان ليس جميع الأشخاص يكونوا مستحقين لها فهناك اشخاص محددين سوف يتم الصرف لهم، ومن الجدير بالذكر ان المنحة الاستثنائية قد تضاعفت منذ شهر أكتوبر الذي مضى لتصبح ما يقرب من حوالي 600 جنيه مصري بعد ان كانت 300 جنيه مصري، وكما نعلم أيضا ان هيئه التأمين الاجتماعي قد أوضحت أن المعاشات سوف تصرف في يوم 1 يناير 2024، كذلك قال جمال عوض رئيس هيئة التامين أن أقل حد المعاشات يكون 1300 جنيه في حين أن أقصى حد يكون 10080 جنيه مصري.

الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام بكل سهولة عن تلك المعاشات الخاصة بشهر يناير 2024م، من خلال السير على الخطوات التالية: