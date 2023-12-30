خد شقة بأقل التكاليف .. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

في الحقيقة ان شقق الإسكان الاجتماعي للحصول عليها يكون فرصه مذهله للغاية لكل من يكون مقبل على الزواج، إذ إن وزارة الإسكان تقوم بتقديم جملة كبيرة من الشقق السكنية، وذلك بأقل المبالغ وذلك أيضا على نظام التقسيط، كما أن هذا يقوم بجعل العديد من الأشخاص يقومون بالاتجاه للتقديم على تلك الشقق، كما أن هناك أشخاص أيضا قد تقدموا للحصول عليها ويريدوا أن يستعلموا عنها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عنها والشروط الخاصة بحجز هذه الشقق.

شقق الإسكان الاجتماعي

في تلك الفترة الجارية يزداد بحث كثير من المواطنين المصريين لمعرفة رابط حجز واستعلام شقق الإسكان الاجتماعي، وهذا عقب إرفاق هذا الرابط من جانب صندوق الإسكان، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الرابط، بجانب خطوات الاستعلام عن هذه الشقق:

الانتقال الى الموقع الالكتروني الذي يتعلق بوزارة الإسكان من هنا.

الخطوة الثانية اختيار زر طلبات.

الخطوة الثالثة انتقاء رقم المشروع.

الخطوة الرابعة انتقاء ايقونة استعلامات.

الخطوة الخامسة كتابه البيانات اللازمة.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلام”.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك جملة من الضوابط والمعايير اللازمة التي يلزم أن يتم توافرها وتواجدها في كل شخص يريد أن يحصل على وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان، فتلك الشروط تم توضيحها من قبل الوزارة، وفيما يلي أبرز تلك الشروط: