عاجل ظهرت .. رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023

طلبة وطالبات عديدة تبحث عن الخطوات اللازمة لاستخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ثالث دور بالعراق حيث إن هذا الموضوع يكون الشغل الشاغل بكثير من الطلاب بهذا الوقت الجاري، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة العراقية قد فتحت باب التقديم للاعتراض باليوم الذي كان موافقا الرابع من ديسمبر 2023، وكذلك تم غلق باب الاعتراضات في اليوم الذي كان موافقا السابع من ديسمبر 2023 لكي يتمكن جميع الطلبة والطالبات من تقديم الاعتراضات التي تتعلق بنتائج السادس الاعدادي، وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل التي تتعلق باستخراج هذه النتيجة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يمكن ان يتم استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالعراق بكل سهوله ويسر عن طريق السير على الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص بنتائجنا من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية الانتقال لأيقونة جميع النتائج.

الخطوة الثالثة الضغط على زر اعتراضات السادس الاعدادي.

الخطوة الرابعة الضغط على ايقونة الدور الثالث.

الخطوة الخامسة انتقاء المحافظة التي تتبع لها.

الخطوة السادسة النقر على ايقونة استعلام.

رابط استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

أرفقت وزارة التربية والتعليم بالعراق رابط يمكن بواسطته الاطلاع على تلك النتائج التي تتعلق باعتراضات السادس الإعدادي، وهذا عقب أن تم فتح باب تقديم الاعتراض لكل الطلاب الراغبون في الاعتراض على نتائجهم، ففي هذا الوقت الجاري يمكن لمن تقديم بطلب اعتراض، أن يستعلم عن تلك النتيجة بسهولة، وهذا من خلال النقر هنا، واتباع خطوات الاستعلام عنها التي قمنا بالإشارة إليها في السطور السابقة.