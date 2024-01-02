شوف اسمك .. كشوف الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وزارة التضامن الاجتماعي

الكثير من الأشخاص بمصر يريدون أن يستعلموا عن أسماء تكافل وكرامة، حيث إنه قد ارتفع البحث من جانب أشخاص كثيرة حول الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا المعاش، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك الطريقة التي تتعلق بالاستعلام وكذلك الخطوات اللازمة لتقديم اعتراض في هذا البرنامج.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

لكل الأشخاص الذين يريدون أن يستعلموا عن أسماء الأشخاص التي تم قبولها بالبرنامج تكافل وكرامه يمكن لهم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

الخطوة الأولى تسجيل الدخول للموقع الالكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء زر استعلام عن تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة تدوين الرقم القومي الخاص بمعاش تكافل وكرامة.

خطوة رابعة النقر على زر استعلام، وبذلك تظهر أمامك تلك النتيجة التي تتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، المقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية تقديم اعتراض في برنامج تكافل وكرامة

من الممكن ان تقدم اعتراض على هذا المعاش الخاص بتكافل وكرامة بكل سهوله ويسر عن طريق السير على الخطوات الاتية: