رسميًا اتحدد .. موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية

الكثير من الأشخاص يظل يبحثون عن الموعد الذي يتعلق بعطله نصف العام 2024 حيث إن العد التنازلي قد بدأ عقد الاختبارات الخاصة بالترم الأول بالسنة الدراسية الجارية 2024، للطلبة والطالبات بصفوف الناقل بالإضافة الى الصف الثالث الاعدادي فيتم البحث من جانب عدد هائل للغاية من الطلاب حول الموعد الخاص ببدء تلك الإجازة الخاصة بمنتصف العام، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل على حسب ما كشفت عنه الوزارة.

موعد إجازة نصف العام

قامت وزاره التربية والتعليم بتحديد هذا الموعد الذي يتعلق ببدء عطلة منتصف السنة الدراسية 2024، لكل الطلبة والطالبات بمختلف المدارس مبينه ان عطلة منتصف السنة 2024، تكون بدايتها في يوم السبت الذي يكون موافق 27 من يناير 2024 وبينت الوزارة أيضا ان تلك العطلة الخاصة منتصف السنة تكون مستمرة ل 14 يوما، ونهايتها سوف تكون في يوم الخميس الذي يكون موافق الثامن من شهر فبراير 2024، وكل المدارس على استعداد تام لعقد الاختبارات الخاصة بالترم الأول بالفترة المقبلة تبعا للجداول التي تتعلق باختبارات الترم الأول التي تم الكشف عنها من جانب الوزارة.

موعد امتحانات نصف العام 2024

قالت وزارة التربية والتعليم بمصر إن موعد وبدء اختبارات نصف السنة 2024م، سيكون في يوم 9 يناير 2024م، لمختلف صفوف النقل، في حين أن موعد بداية اختبارات الجامعات لنصف العام سيكون أيضًا بنفس الموعد 9 يناير 2024، وتكون مستمرة إلى يوم 25 يناير 2024، وسيتم بدء إجازة نصف السنة في يوم 27 يناير 2024م، على أن يتم الانتهاء منها في اليوم الذي سيكون موافقًا 8 فبراير 2024.