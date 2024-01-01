اعرف حالًا .. موعد نهاية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

يرتفع البحث كثيرا من جانب عدد هائل للغاية من الطلبة والطالبات حول هذا الموعد والتاريخ الخاص بنهاية تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي فتجدر الإشارة بان وزاره التربية والتعليم المصرية قد نوهت عن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي الكترونيا ولكن يتساءل الطلاب الان عن الموعد الذي سوف يتم فيه الانتهاء من فتره التسجيل وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق رقم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد نهاية استمارة الشهادة الإعدادية

إنه على حسب المخطط الزمني الذي تم وضعه من جانب وزير التربية والتعليم رضا حجازي فان الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية من المفترض ان يقوم بتسجيل الاستمارة الخاصة بهم لان الموعد الأخير للتسجيل سوف يكون مع اخر هذا الشهر الجاري من ديسمبر 2023، ومن الجدير بالذكر انه لابد على الطلبة والطالبات من كتابه البيانات التي تتعلق بهم بكل عناية لكي يستخرجوا رقم الجلوس المتعلق بهم الذي يكون مهم للغاية لمفتاح الدخول للاختبارات الخاصة بالترم الأول ومن اللازم أن يتم دفع الرسوم التي تتعلق باستمارة اختبارات الفصل الدراسي الأول التي تصل القيمة التي تتعلق بها لحوالي 158 جنيه مصري ويتم سداد تلك الرسوم بالمكاتب الخاصة بهيئة البريد المصري التي تكون موجودة في كل أرجاء الجمهورية فلا بد على الطالب ان يحصل على الايصال الخاص بالسداد.

موعد إجازة منتصف العام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن ميعاد إجازة نصف السنة 2024 والتي من المقرر أن تبدأ من يوم 1 من شهر فبراير 2024 وتستمر تلك الإجازة حتى يوم 15 من نفس الشهر أي أن مدة الإجازة أسبوعين ومن بعدها يبدأ الترم الثاني مباشرة وينتهي يوم 25 من شهر مايو 2024.