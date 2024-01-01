قدم دلوقتي .. رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2023

يقوم عدد هائل للغاية من الأشخاص ممن هم تخرجوا من كليات التربية بكل التخصصات المختلفة بالسعي الى ان يلتحقوا بالمنظومة الخاصة بالتربية والتعليم ومن الجدير بذكرى ان وزاره التربية والتعليم قد اطلقت تلك المسابقة التي تتعلق بانتقاء الكوادر الفضلى من الأشخاص الذين هم خارجين من هذه الكليات لكي يتم الارتقاء بمنظومه الخاصة بالتعليم بجمهوريه مصر العربية ويقوم الخارجين بالسعي لكي يلتحقوا بتلك المسابقة ويقوموا بالتقديم عليها بانتقاء 30 الف معلم وفيما بعد سوف نتعرف معا على الشروط اللازمة للتقديم بهذه المسابقة وأيضا الأوراق اللازمة.

مسابقة 30 ألف معلم

من ضمن الأمور التي يرتفع البحث عليها من جانب عدد لا حصر له من الأشخاص تلك الشروط الخاصة بالتقديم بتلك المسابقة فيما يلي أبرز هذه الشروط:

أن يكون الشخص من حاملي الجنسية المصرية.

كما أنه لا بد من أن يكون الشخص متمتع بحسن السيرة.

عدم سبق الحكم بعقوبات جنائية قبل ذلك ان يكون سن الشخص 40 سنة كحد أقصى.

عدم الفصل من الخدمة أن يكون تقدير الشخص العام مقبول وذلك يكون حد ادنى للتقدير.

النجاح في كل الامتحانات المفترضة من جانب الوزارة.

تقديم كل الأوراق اللازمة النجاح في الكشف الطبي اجتياز تحليل المخدرات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مسابقه 30 ألف معلم

توجد العديد من الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل بتلك المسابقة، من ضمنها: