اعرف دلوقتي .. موعد امتحانات نصف العام في العراق 2023-2024

بينت وزاره التربية والتعليم الموعد الذي يتعلق ببد اختبارات نصف السنه لذا يرتفع البحث من جانب عدد هائل للغاية من الطلبة والطالبات حول التعرف على هذا الموعد وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل الذي يتعلق ببدء هذه الاختبارات، وكذلك الحقيقة التي تتعلق بتبكير هذا الموعد الخاص ببدء تلك الامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام في العراق

لقد تم التنويه من جانب وزاره التربية والتعليم في دوله العراق عن كل ما يخص الموعد المتعلق ببدء اختبارات منتصف السنه بدوله العراق، فتجدر الإشارة بانه قد تم تحديد هذا الموعد من جانب الوزارة على ان تبدا الاختبارات في اليوم الحادي والعشرون من شهر يناير 2024 بالصفوف الثانوية ويتم الانتهاء في اليوم الحادي والثلاثون من يناير 2024 في حين ان الاختبارات الشفوية تكون بدايتها فيما يخص الابتدائية باليوم الثامن عشر من يناير الى اليوم الرابع والعشرون من يناير 2024، وتجدر الإشارة بأن اختبارات الشفوي بجميع الطلبة والطالبات المقيدون بالمرحلة الثانوية يكون بدايتها في اليوم الرابع عشر من يناير 2024 لتنتهي في اليوم 20 من يناير 2024.

تبكير موعد امتحانات نصف السنة

لا يزال البحث من جانب عدد لا يحصى من الطلبة والطالبات بدوله العراق فيما يخص تاريخ بدء اختبارات منتصف السنة بدولة العراق، من حيث تبكيره مرتفع للغاية بمحركات البحث جوجل، حيث إنه هناك طلاب يتساءلون عن حقيقه التفكير الخاص بتلك الامتحانات، ولكن وزاره التربية والتعليم بدوله العراق قد نوهت ان ذلك لا يكون صحيح وان الامتحانات في موعدها المحدد من قبلها.