اعرف حالًا .. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024

لا يزال البحث قائم حول الجدول الذي يتعلق باختبارات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول من جانب عدد كبير جدا من الأشخاص في كل المحافظات بجمهوريه مصر العربية، اذ انهم يريدون ان يستعلموا عن هذا الجدول ويتعرفوا على اليوم المحدد لبداية اختباراتهم، وفيما يلي سوف نرفق لكم كافه التفاصيل التي تتعلق بهذا الجدول كما أعلنت وزاره التربية والتعليم بمصر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

بينت وزاره التربية والتعليم بمصر هذا الجدول الذي يتعلق بامتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول اذ انها بينت ان الامتحانات سوف يكون بدايتها في يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وسوف تنتهي في اليوم الذي يكون موافق 24 من يناير 2024 وذلك بمحافظه القاهرة وقد جاء الجدول كما يلي:

الأربعاء 27 من يناير 2024 ماده اللغة العربية واختبار التربية الدينية.

الخميس الذي يوافق 28 من يناير 2024 اختبار الدراسات الاجتماعية واختبار الحاسب الالي.

اليوم الحادي والعشرون من يناير 2024 اختبار الهندسة واختبار التربية الفنية.

الاثنين الذي يوافق الثاني والعشرون من يناير 2024 اختبار اللغة الأجنبية

الثلاثاء الذي يوافق الثالث والعشرون من يناير 2024 اختبار الجبر.

الأربعاء الذي يوافق 24 من يناير 2024 اختبار العلوم.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح هذا الموعد المتعلق ببداية اختبارات الترم الأول، ليكون في اليوم التاسع من شهر يناير 2023م، لطلاب صفوف النقل، فلم يتبقى سوى القليل من الأيام ومن ثم تبدأ تلك الاختبارات، لهذا على كل الطلاب المراجعة جيدًا على ما تمت دراسته من مناهج دراسية قبل حلول موعد الاختبارات.