من هُنــا .. رابط التسجيل في المنحة الجامعية الجزائر 2023

منصة منحتي تكون منصة المنح الجامعية الحديثة في الجزائر 2023-2024 التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، ولقد تم إرفاق هذه المنصة في يوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر 2023، وذلك كجزء من جهود الوزارة لتحسين وتسهيل عملية تقديم المنح الجامعية للطلاب في العام الأكاديمي 2023-2024.

رابط التسجيل في المنحة الجامعية الجزائر

هذه الخطوة جزء من سياسة الرقمنة التي يكون هدفها تسهيل وتسريع الإجراءات الخدمية للطلاب الجامعيين الذين يستحقوا الحصول على المنح الجامعية، فإن منصة منحتي تعتبر وسيلة إلكترونية لتقديم طلبات المنح الجامعية، ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط منصة منحتي 2023 الجزائر، من هنا.

المزايا الرئيسية لمنصة “منحتي”

هناك سمات كثيرة لمنصة منحتي، من ضمنها كل ما يلي:

تقديم الملفات الرقمية الان حيث يمكن للطلاب الجامعيين الذين يرغبون في الحصول على المنحة أن يرسلوا ملفاتهم بشكل رقمي عبر المنصة، مما يكون هناك سلاسة وسرعة في كل الإجراءات الخاصة بالتطبيق.

كما ان من ضمن السمات التي تشتمل عليها تلك المنصة التي تدعى بمنصة منحتي، هو أن المنصة تتيح قبول الملفات الرقمية وفقًا للشروط المعينة التي يجب توفرها في ملف الطالب المتقدم للحصول على المنحة.

هذا بجانب أنه سيتم تنظيم تاريخ صرف المنحة بشكل موحد في جميع مديريات الخدمات الجامعية عبر البلاد، بهدف ضمان توزيع عادل للمنحة.

زيادة قيمة المنحة

في الحقيقة أنه قد تمت زيادة قيمة المنحة الجامعية من 1350 دينار جزائري إلى ألفين دينار جزائري شهريًا، بهدف توفير دعم مالي أفضل للطلاب الجامعيين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.