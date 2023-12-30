موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 اعرف موعد عطلة منتصف العام الدراسي 2023/2024

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلبة في مختلف أنحاء العراق، ولهذا أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية تصريحًا حول موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول في كافة المحافظات للعام الدراسي 2023-2024، حتى يتمكن الطلاب من أخذ استعداداتهم لهذه الفترة الهامة والتحضير الجيد ومراجعة الدروس، ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي قد بدأ في يوم 30 سبتمبر 2023 المنصرم وفقًا للخطة الزمنية الدراسية التي وضعتها الوزارة للعام التعليمي الحالي.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح موعد امتحانات نصف السنة 2024 العراق ، وهذه الاختبارات تتم وفقا لبعض الضوابط التي حددتها الوزارة، كما يجب الإشارة إلى أن هناك بعض الأقاويل عن تقديم موعد هذه الاختبارات ولكن لم يصدر أي تصريحات رسمية من الوزارة ولهذا سيتم عقد الاختبارات في موعدها كالتالي:

يتم عمل الاختبارات الشفهية قبل موعد بدء الامتحانات التحريرية بحوالي سبعة أيام وخلال الأيام الدراسية العادية.

وتبدأ المرحلة الابتدائية اختباراتها في يوم 25 كانون الثاني وتستمر هذه الاختبارات إلى يوم 31 كانون الثاني 2023.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية فتبدأ في يوم 21 يناير وتستمر حتى يوم 31 يناير 2023.

موعد عطلة نصف السنة 2024 العراق

بعد أن تعرفنا على موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024 لمختلف الصفوف الدراسية يجب الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد حددت هذا الموعد وأعلنت عنه حتى يتمكن الطلاب من التحضير الجيد واستذكار دروسهم، وبعد إنتهاء الاختبارات تبدأ العطلة الربيعية أو عطلة نصف العام الدراسي في يوم 1 فبراير، وتنتهي في يوم 15 فبراير 2023 أي تبلغ مدة الإجازة أسبوعان لجميع المراحل التعليمية، حتى يتمكنوا من أخذ قسط كاف من الراحة وتجديد طاقتهم قبل البدء في الفصل الدراسي الثاني.