موعد امتحانات الترم الاول 2024 التقويم الدراسي عام 2023/2024 وزارة التربية والتعليم موعد اجازة نصف العام

موعد امتحانات الترم الاول 2024 من أهم الموضوعات التي تشغل بال فئة كبيرة من الطلاب وأولياء، حيث يقترب الفصل الدراسي الأول على نهايته سواء في المدارس أو الجامعات ،ولهذا نعرض لكم في السطور التالية آخر الأخبار حول موعد الاختبارات وأجازة منتصف العام الدراسي فتابعوا معنا.

موعد امتحانات الترم الاول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل واضح عن موعد امتحانات الترم الاول 2024 للمرحلة الإعدادية عن طريق الخريطة الزمنية وضعتها للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 وتبدأ هذه الاختبارات في يوم الأحد الذي يوافق 24 يناير 2024 خمسة أسابيع فقط عن بدء هذه الاختبارات، وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد بشكل مبكر حتى يستطيع الطلاب تحقيق إنجاز وتحصيل ودروسهم ويتمكنون من الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات، أما بالنسبة للتعليم الفني فقد أعلنت الوزارة عن بدء امتحانات الفصل الدراسي لصفوف النقل بهذه المدارس بدءًا من يوم 9 يناير القادم، في حين تبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لمراحل النقل بالتعليم الفني بدءا من يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 يناير 2024.

موعد اجازة نصف العام 2024 الطلاب

بعد أن تعرفنا على موعد امتحانات الترم الاول 2024 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم يجب الإشارة إلى أن الوزارة قد أعلنت أيضًا عن موعد أجازة نصف العام للطلاب، حيث تبدأ هذه الإجازة في يوم السبت الذي يوافق 27 يناير 2024 وتنتهي في يوم الخميس الذي يوافق 8 فبراير 2024 أي أن مدة هذه الإجازة أسبوعين فقط، يرتاح خلالهم الطلاب ثم يتم استئناف العام الدراسي بعدها، طبقًا للخريطة الزمنية للسنة الدراسية الحلية التي حددتها الوزارة فإن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في يوم 10 فبراير وينتهي فيهم الخميس الذي يوافق 6 يونيو 2024، وتبدأ اختبارات الترم الثاني 2024 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الذي يوافق 25 مايو 2023 أما اختبارات الدبلومات الفنية فتبدأ في يوم 1 يونيو 2024 ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.