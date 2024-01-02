“رابط الوجبة السابعة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024 منصة مظلتي كشوفات وزارة العمل

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024 وذلك بعد تأخر ظهور النتيجة في الموعد المحدد لها واعتذار الوزارة عن ذلك الأمر، ويعتبر دار الرعاية الإجتماعية من أكبر دور المساعدة الموجودة في دولة العراق والتي تسعى إلى كفالة المحتاجين والفقراء وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن هذا الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf يتم من خلال اتباع للخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى الموقع الخاص ب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

قم بتسجيل الدخول على الموقع وذلك عن طريق توضيح اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

بعد ذلك قم بالضغط على ايقونة الرعاية الإجتماعية ومن ثم تحديد رقم الدفعة الخاصة بك واسم المحافظة والضغط على أيقونة التالي.

سوف تظهر أمامك الآن استمارة بيانات فارغة قم بكتابة بياناتك الشخصية بها بشكل دقيق والنقر على أيقونة استعلام.

انتظر حتى تنتهي عملية التحميل وسوف تظهر أمامك الآن كافة البيانات التي ترغب في الإستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

حتى تتمكن من ضم اسمك في قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024 يتوجب عليك أولًا مطابقة الشروط الآتية: