لينك موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023/2024 الاستعلام عن اسماء المشمولين من وزارة العمل

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يعد من أكثر الموضوعات التي ازداد البحث عنها التي في الفترة الأخيرة، حيث يرغب المواطنون العراقيون في معرفة آخر الأخبار عن هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهو برنامج دعم اجتماعي يتم تقديمه للفئات المستحقة من أجل مساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والتمتع بحياة كريمة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت بيان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث صرحت بأنه يتم الصرف في وقت قريب، حيث عدد الفئات المستفيدة من هذا الدعم يبلغ 70 ألف شخص يشمل السيدات والرجال الذين انطبقت عليهم الشروط التي حددتها الوزارة، ويتم وضع هذه الشروط حتى تضمن الحكومة أن الدعم يصل إلى الأسر المحتاجة، من أجل تحسين ظروف حياتهم ومساعدتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية وخاصة في وسط التدهور الاقتصادي على مستوى العالم أجمع، وخلال ساعات سيتم الإعلان عن هذه الأسماء مما سيدخل الفرح والسعادة على قلوبهم، ويمكن الاطلاع على كشوف الأسماء من خلال منصة مظلتي الرسمية حيث سيتم نشر الأسماء عليها بشكل تدريجي في جميع المحافظات، وسيتم الإعلان في المحافظات بدءًا من المحافظات ذات عدد الأسماء الأقل ثم المحافظات الأعلى.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 حيث يمكنك الاستعلام عن المستفيدين من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر اتباع ما يلي:

قم بزيارة منصة مظلتي .

ثم اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة.

وسجل جميع البيانات في الحقول المخصصة لها .

بعد الانتهاء اضغط على زر التحميل.

انتظر لثواني قليلة وسيتم تنزيل جميع الكشوف.

ويمكنك البحث عن طريق الاسم.

يظهر أمامك بيان يحتوي على اسماء المقبولين في هذا الدعم بشكل فوري.