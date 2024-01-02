وزارة التربية الكويتية نتائج الطلاب 2024 الكويت بالرقم المدني الابتدائي والمتوسط moe.edu.kw

نتائج الطلاب الكويت 2024 تم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق وزارة التربية والتعليم الكويتية، وخصوصًا بعد انتهاء كافة الأعمال المتعلقة باختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 لكل المراحل التعليمية بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر ، ولا يتبقى إلا نتيجة اختبارات الصف الثاني عشر وقد أعلنت الوزارة عن بدء امتحانات كافة المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوي في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، وبمجرد انتهاء الامتحانات أصبح جميع الطلاب يتساءلون عن موعد ظهور النتائج، وقد أكدت الوزارة على أن الإعلان أصبح قريبًا وسيتم من خلال الموقع الإلكتروني.

لينك نتائج الطلاب الكويت 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2024 وهي كما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الكويتية أو موقع المربع الإلكتروني.

اضغط على نتائج الطلاب.

حدد الفصل الأول.

اختر المرحلة للطالب.

سجل الرقم المدني الخاص بالطالب.

انقر على زر البحث.

انتظر حتى تنتهي عملية البحث وستظهر كشوف النتيجة.

لينك نتائج الطلاب 2024 الكويت

الاعلان عن نتائج الطلاب الكويت 2024 عن طريق منصة المربع الإلكتروني التي تعد من أشهر المنصات الإلكترونية داخل الكويت، وهي منصة متخصصة في الإعلان عن نتيجة الطلاب لجميع المراحل التعليمية وتعمل على تسهيل معرفة النتيجة على الطلاب وأولياء أمورهم، فهو موقع سهل الاستخدام يوفر عليهم على النزول إلى المدارس والازدحام وتلتزم كل مدرسة برفع النتيجة الخاصة بها على الموقع الإلكتروني على شكل كشوف حتى يسهل على الطلاب الاستعلام عنها، أما بالنسبة لظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول بالكويت فقد صرحت مصادر مسؤولة بالوزارة أن الإعلان يتم في خلال هذا الأسبوع حيث ظهرت بعض المدارس بالفعل، بمجرد أن انتهت كافة أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية.