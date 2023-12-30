عاجل .. إعلان أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب بالعراق 2024 للمتقدمين بالقرعة

تم الإعلان عن أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب بالعراق، وذلك عقب الإعلان عن نتيحة القرعة الإلكترونية اليوم السب الموافق 30 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية، التي قدم بها العديد من المواطنين بالعراقي، لكي يتطوعوا على صفة جندي، والجدير بالذكر أن الخطوة التالية هي القيام بالفحص الطبي واللياقة البدنية حتى يتم القبول بشكل نهائي على هؤلاء الأشخاص، فضلاً تابعونا لنوافيكم بطريقة الاستعلام.

أسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب بالعراق

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بالقرعة الإلكترونية والتي ستتم اليوم من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

قم بالدخول على رابط وزارة الدفاع العراقية.

بعدها قم بالضغط على أيقونة أسماء المقبولين بالقرعة.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

يتم الانتظار حتى يتم تحميل الملف بصيغه pdf للمحافظة المحددة.

شروط القبول في جهاز مكافحة الارهاب

أكد جهاز مكافحة الإرهاب أن القرعة تتم بشكل إلكتروني وتعتمد على نسبة الحظ، ولا توجد محسوبية ولا انحياز لأي شخص، بحيث يتم القيام بها لكافة المتقدمين اليوم، بحيث تكون شروط القبول بالجهاز كالتالي: