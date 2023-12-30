تنزيل اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة pdf في العراق اسمًا ولقبًا بجميع المحافظات عبر ca.iq

ضمن قائمة الخدمات التي وفرتها الحكومة العراقية للمواطنين والمواطنات هل نقل النفوس بالعراق، حيث أطلقتها الوزارة تسهيلًا على المواطنين فيما يخص البيانات الشخصية الخاصة بهم، ومؤخرًا تم الإعلان عن اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة pdf، حيث الوجبة رقم 116 والوجبة رقم 117 من نقل النفوس، فدعونا نوضح لكم رابط الاستعلام عن جميع الوجبات الأخيرة.

تنزيل اسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة

يمكن للمواطنين والمواطنات الآن الاستعلام عن أسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة والتي على رأسها الوجبة السادسة عشر والسابعة عشر بعد المئة من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية، وتنزيل كشوفات المشمولين، حيث النتيجة في صورة ملفات pdf وتم رفعها على جوجل درايف، ومن ثم يقوم المستعلم بفتح صفحة جوجل درايف، ومن ثم تنزيل الكشوفات والاستعلام عن اسمه، حيث تحميل الوجبات من هذا الرابط.

تحميل الوجبة 116 من نقل النفوس.

تحميل الوجبة 117 من نقل النفوس.

اسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة

وضحنا لكم كيف يمكن الاستعلام عن اسماء نقل النفوس جميع الوجبات الأخيرة pdf، حيث كل ما عليك هو الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية، ومن ثم الاستعلام عن المنقول أسمائهم، مع العلم أن وزارة الداخلية تقوم بمراجعة طلبات المتقدمين، ومن يتوافر به شروط النقل، يتم الموافقة على طلبه.

وحتى الآن ظهرت أسماء الوجبة السادسة عشر والسابعة عشر لبعد المئة وفي انتظار الإعلان عن المشمولين بالوجبة رقم 118، حيث قريبًا سيتم إتاحة المشمولين بها للمواطنين والمواطنات، ويمكن بعدها التعرف على من تم قبول طلبه.