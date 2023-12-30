خبر مفرح لأصحاب المعاشات .. ما هو جدول معاشات شهر يناير 2024 وموعد الصرف

لم يتبقى سواء القليل على صرف معاشات يناير فقد زادت نسبة البحث من قبل الكثير من أصحاب المعاشات، وذلك للتعرف على الزيادة التي تم الإعلان عنها وقيمتها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على جدول معاشات شهر يناير. وسط تساؤلات من المواطنين عن حقيقة زيادة قيمة المعاشات.

جدول معاشات شهر يناير

فقد حددت الوزارة المختصة عن صرف المعاش في كل من الأول والثاني من شهر يناير، وذلك للفئات التي تحصل على أكثر من 1000 جنيه أما في اليومين الثالث والرابع، وذلك لكل من الحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه ويومي 5 و 6 يناير للفئات التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

قد اقترب موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 وذلك أدى لزيادة البحث من قبل أصحاب المعاشات، والذي يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، ويتم بدء الصرف من يوم 1 يناير 2024، واستمراره لمدة 6 أيام، وذهب كل ما تصريحه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي صرحت عن رفع الحد الأدنى للمعاش لمبلغ 1300 جنيه فقد وصل الحد الناقص أيضا نحو 10080جنيها.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات شهر يناير

يمكننا الاستعلام عن المعاشات من خلال القيام بالآتي:

يتم الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ثم يتم القيام بالنقر على زر اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور التي تخص الشخص.

ثم يتم القيام بالدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

تظهر قيمة المعاش بقيمة الزيادة المعلن عنها.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

حدد الهيئة عن عدد من أماكن المخصصة لصرف معاشات شهر يناير 2024، والتي من بينها التالي: